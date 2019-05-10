Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evliliği geçen aylarda sallantıdaydı. Beren Saat o dönemlerde göndermeli paylaşımlar yapıp, eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşıyordu.

Çift daha sonra aralarındaki sorunu çözdü, geçen gün bir partide yan yana pozları bile çıktı. Ancak geçen günlerde yine Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evleri ayırdığı iddiası ortaya atıldı.

Kenan Doğulu tekrar ortaya çıkan boşanma iddialarına "Negatif haberler yapıp insanları üzmeyin" şeklinde cevap verdi.

KALPLİ PAYLAŞIM

Bu açıklamanın ardından Beren Saat Instagram hesabından trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'la olan fotoğrafını kalpli emojiyle paylaştı.

EFE GÜRAY KİMDİR?

Beren Saat’in hayatını kaybeden erkek arkadaşı Efe Güray, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kısacık ömründe başarıdan başarıya koştu. Henüz 19 yaşına geldiğinde bir arkadaşının kullandığı araçla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Efe Güray, Beren Saat’in sevgilisiydi. Saat’in ünlü olmasında en büyük etkendi. Beren Saat’i meşhur eden yarışmaya katılmasını o sağlamıştı. Türkiye, Efe Güray’ı sevgilisi Beren Saat yorulmasın diye yarışma sırasında beklerken tanımıştı. Ancak, bir trafik kazası onu hayattan koparmıştı.

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