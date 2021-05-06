Beren Saat 35. doğum gününde sosyal medya hesabında mesaj yayınlamış, Saat'in sert sözleri evliliğinde sorunlar yaşadığı dedikodularına neden olmuştu. Bir süre ayrı evlerde yaşayan çift, 9 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Ayrılık döneminde Kenan Doğulu'nun ailesiyle arasına da mesafe koyan Beren Saat, buzları eritti.

Şubat ayında Instagram'da kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü paylaşan Beren Saat, önceki gün de Canan Doğulu için yeni yaş mesajı yayınladı.

Doğulu'dan 'kız kardeşim' diyerek bahseden Beren Saat'e karşılık gecikmedi.

'YAN YANA DEĞİLİZ AMA KALP KALBEYİZ'

Doğum günü fotoğrafını sayfasında takipçileri ile paylaşan Canan Doğulu, altına şu notu düştü:

"Aslında bu fotoğrafta epey eksiğiz. Ailemizin diğer yarısıyla yasaklar sebebiyle yan yana değiliz ama kalp kalbeyiz.. Yeni yaşımda tek dileğim özgürce bir araya gelebildiğimiz, birbirimize çekinmeden sarılabileceğimiz, hayatı sevdiklerimizle doya doya paylaşabileceğimiz, bütün kötülüklerin geride kaldığı sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmek..."

Beren Saat ile Serpil Doğulu, aylar sonra aynı karede olması dikkatlerden kaçmadı.







