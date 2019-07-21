Popçuyu annesi Serpil Doğulu ve kardeşi Canan yalnız bırakmadı. Serpil Doğulu ''Beren Hanım yok mu?'' sorusuna ''İşleri vardır, öyle olması gerekiyordur. Siz sormadan söyleyeyim, kesinlikle ayrılmayacaklar. Konuşulanlar yalan. Onların hiç sorunu yok'' dedi.

Beren Saat'in, 26 Şubat'tan bu yana yaptığı kafa karıştıran Instagram paylaşımları için de yorum yapmak istemedi.

Anne Serpil Doğulu'ya göre; çiftin arasında hiç sorun yok.

Kenan Doğulu aşk şarkılarını söylerken bir ara ağlamaklı oldu.

Pop yıldızı 3 gün önce yine Beren Saat'in olmadığı İstanbul Harbiye Açıkhava konserinde sahneden en az 10 kez ''Sevelim, barışalım'' mesajı vermişti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Beren Saat'in tatil keyfi devam ediyor

5 AYLIK KRİZDE NELER OLDU?

29 Temmuz'da beşinci evlilik yıldönümlerini kutlayacak olan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliğindeki kriz 5 aydır devam ediyor.

Duygularını Instagram'da dile getiren Beren Saat en son Kenan Doğulu'nun 31 Mayıs'taki doğum gününde şunları yazmıştı:

''Bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de yol arkadaşımı. Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar. 'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar. Güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek. Bu ağır duygusal süreci merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı.''

Ali KESER/POSTA