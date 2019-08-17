Beren Saat gözyaşlarını tutamadı

Uzun zamandır boşanacağı konuşulan oyuncu Beren Saat, sabaha karşı yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Beren Saat haziran ayında kaybettiği yakın dostu fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in çektiği videosundaki bebekle poz vererek arkadaşını bir kez daha andı.

'BU GECE BEBEĞİNİ ALDIM'

Elinde gelin bir bebekle selfie çekilen Beren Saat, yaptığı paylaşımın altına geçen haziran ayında hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'i etiketleyerek İngilizce olarak "I got your doll tonight" (Bu gece bebeğini aldım) notunu düştü.

'YILDIZLARLA BENİM İÇİN DANS ET'

Oyuncu, 10 yıllık dostu Aykut Cömert, 6 Haziran'da kanserden vefat etmişti. Beren Saat dostu Aykut Cömert'in ölümünün ardından ise şu paylaşımda bulunmuştu:

''Beren Saat, ''Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıranı bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canım arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et.''

Öte yandan, Aykut Cömert'in cenazesinde Beren Saat ile Belçim Bilgin gözyaşlarını tutamamış. Cenaze töreni boyunca ağlamışlardı.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede Kenan Doğulu’nun eşini bir an bile yalnız bırakmaması dikkat çekmişti.

AYKUT CÖMERT KİMDİR?

Aykut Cömert, 1982 yılında Ankara’da doğdu. İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında “Rüya” ve “Gerçek Hayat” adlı kısa filmleri çekti. Haziran 2011’de Mardin Film Festivali’nde “Siyah Beyaz Çocuklar” atölye ve belgesel projesini hayata geçirdi. Avrupa’da, Avustralya’da, Balkanlar’da yaşayan ve Türkiye’de yaşayan gençlerin kültürel ve tarihi buluşmaları hakkında iki tam metrajlı belgesel çekti.

2011 yılında Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Bölümünün desteğiyle gerçekleştirildi. 2014 yılının Kasım ayında 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı, Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “100-5=CAHİDE” isimli video performansı sinemaseverler tarafından büyük ilgi topladı.

Son olarak ünlü isimlerin magazin basınında efsane olan sözleriyle hazırladığı “Söz uçar, hasar kalır” adlı eseriyle ses getirmişti. 38 yaşındaydı, kanserle mücadele ediyordu.