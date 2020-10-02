Beren Saat her şeyi anlattı: Ayrılsak da kopamadık

Beren Saat, L’Officiel dergisine verdiği röportajda "Kenan’la, elektronik ve deneysel dans şarkıları yaptık. Şarkıları, videolarıyla 2021’de yayınlayacağım. Hem oynayıp hem de yöneteceğim. Bunlar bazı anılarımın kısa filmleri gibi olacak." dedi.

Aşklarının sırrı ne?

Uzun süre beraber olmamızın sırrı; ‘evde hissetme hissi’. Bir gün biriyle tanışırsın, kendini evde hissedersin. Bizim öyle oldu. Güldük, eğlendik, dans ettik, saçmaladık. Etrafta ne olursa olsun ikimizin bir fanusu vardı. Bu yıllarca sürdü. Son zamanlarda aşkın yaşanma şekli ve hızı değişti.

Hem dijital çağın aşklarından uzak olduğumuz, hem de romantizm anlayışımız örtüştüğü ve aile olabildiğimiz için uzun sürdü. İlişkimiz iki ünlü insan için uzun bir zaman. Her ayrılığımızdan sonra bir araya geldiğimizde yeniden evde ve sevgili hissettiğimiz için kopamadık.

Bihter'le yaşıyor

Bihter rolüyle şahane bir serüven yaşadım. 25 yaşındaydım ve o rolle içimdeki kadını keşfettim. Oynadığım karakterler bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyor. Bihter bir bakıma benimle beraber. Sevenlerinin içi rahat olsun.