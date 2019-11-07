Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan barışma partisi

5 yıldır evli olan Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun ilişkisinde 9 ay önce kriz çıkmıştı. Beren Saat, Kenan Doğulu'ya ‘Sen masumiyetini kaybettin, ben oyun arkadaşımı’ sözleriyle sitem etmişti. 6 ay önce de evlerini ayırmışlardı.

'Bitmeyen bir aşk'

Kenan Doğulu’nun 4 saat süren bir konuşma sonrası ikna ettiği Beren eve döndü. Kenan, yakınlarına “Birbirimize kırgındık. Bizi tekrar bir araya getiren şey bitmeyen bir aşk” demiş.

Beykoz'daki villada davet

Kenan Doğulu barışmanın şerefine Beykoz’daki villalarında bir davet verecek.

Müge Dağıstanlı/ POSTA





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