Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ yan yana gelmediler

Teklifi kabul etmediler

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 2008’de başlayıp 2010’da biten ve reyting rekorları kıran ‘Aşk-ı Memnu’da oynamıştı. O günden sonra bir araya hiç gelmemişler, aralarının bozuk olduğu söylenmişti. Hatta ‘Aşkı-Memnu’nun çekimleri sırasında bile anlaşamadıkları iddia edilmişti. 6 ay önce ortak bir projede yer almaları için teklif gelmiş ama kabul etmemişlerdi.

Akla karayı seçtiler

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin perşembe akşamı ‘Altınyıldız Classics’ sponsorluğunda düzenlediği ödül törenindeydi. Aynı kareye girmemek için akla karayı seçtiler. Selamlaşıp konuştuklarını da gören olmadı! Nil Karaibrahimgil, Ezgi Mola, Ali Atay, Haluk Bilginer gibi isimler ödüle layık görülmelerine rağmen davete katılmadı.