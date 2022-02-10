Magazin Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü kutladı

Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü kutladı

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Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü kutladı

Kenan Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Beren Saat, Instagram hesabında kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun yeni yaşını kutladı.

10 Şubat 2022, Perşembe 14:28 Son Güncelleme:
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2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in mutlu birlikteliği devam ediyor. Son dönemde eşiyle keyfi bir hayli yerinde olan Saat, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 

Güzel oyuncu, son paylaşımında kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun yeni yaşını kutladı. Doğulu ile bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Beren Saat, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

'BEREN ÇOK ŞEKER'

Öte yandan Serpil Doğulu'nun gelini Beren Saat ile aralarının açık olduğu öne sürülmüştü. 2017 yılında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doğulu, "Beren, çok şeker biri. Ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz. Ayrıca çok da iyi bir gelin. Aramızda asla öyle sorunlar yok" açıklamasını yapmıştı.

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