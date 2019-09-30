Beren Saat Kenan Doğulu sorusuna güldü geçti

Beren Saat’in 8 ay önce yaptığı Instagram paylaşımı, 5 yıllık eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı sorunları gün yüzüne çıkarmıştı. Beren Saat “Yakınımda nefreti hissettiğim, ayak bastığım en karanlık doğum günüm” yazmıştı. Sonra da düğün fotoğraflarını silip boşanma ihtimalini soran muhabirlere “Zaman verin düşüneyim” demişti.

Beren Saat eşinin 31 Mayıs’taki doğum gününde ise “Bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de yol arkadaşımı” sözleriyle bir ihaneti ima edip ipleri iyice germişti. Çift yaz boyunca ayrı ayrı tatillere çıktı. Beren Saat, Kenan Doğulu'nun hiçbir konserine gitmedi. Üstelik Bebek'te tuttuğu daireye taşınıp evleri ayırdı.

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Beren Saat’in arkadaşı Belçim Bilgin aracılığıyla tanıştığı Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı iddiası 1 ay önce magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu, ünlü DJ’in hem 7 Ağustos’taki İstanbul, hem de 9 Ağustos’taki Çeşme performanslarını en önden izledi.

O günlerde sosyal medyada Beren Saat ile DJ Maga’ya ait olduğu söylenen bir fotoğraf sosyal medyada dolanmaya başladı. Bu kareyle birlikte ikilinin arasında bir yakınlık olduğu dedikodusu yayıldı.

İŞTE BEREN'İN CEVABI

Beren Saat önceki akşam Nişantaşı’ndaki Must Restaurant’ta arkadaşları ile yemekteydi. Muhabirler “O fotoğraftaki kişi siz misiniz?” diye sordu. Beren Saat “Evet, evet. Fotoğraftaki kişi benim” dedi.

“Kenan Doğulu için ‘masumiyetini kaybettin’ yazdınız. Bu ne anlama geliyor?” sorusu karşısında ise sadece gülümseyip aracına bindi.

Hakan KIRARSLAN/ POSTA