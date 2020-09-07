Beren Saat, Kenan Doğulu’nun sahnesinde dans etti

Karantina dönemine aralarındaki soğukluk giren oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, pandemiyi aşkları için yeni bir fırsat yaratma adına kullandı.

Normalleşme süreciyle birlikte tatile çıkan ve buradan yaptıkları keyifli paylaşımlarla neşelerinin yerinde olduğunu gösteren çiftten Beren Saat, sosyal medyaya düşen son videosunda bir hayli neşeli bir tablo çizdi.

Bu defa kaçırmadı

Şimdilerde Atiye dizisinin yeni sezon çekimleri için koşturan güzel oyuncu buna rağmen eşi Kenan Doğulu’nun konserini kaçırmadı ve hem ona moral verdi hem de eşinin şarkıları ile dans etti.

Baş başa tatile çıkan çift, geçtiğimiz ay Çeşme’deki Biblos Resort Alaçatı Otel’in plajında görüntülenmişti. Ellerinde dondurmalarıyla localarına doğru yürürken objektife takılan Kenan Doğulu ve Beren Saat, hayli keyifli görünüyordu.







