Beren Saat: Patladım ve affettim

Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu’nun arası bir yıl önce bozulmuştu. Oyuncu, Şubat 2019’daki doğum gününde 2004’te kaybettiği ilk aşkı Efe Güray’ı anmış, “En yakınımda nefreti hissettiğim ve ayak bastığım en karanlık doğum günümde Efe ile şarkımız Hero çalınca, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Travmalardan sonra bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak” mesajını sosyal medyada paylaşmıştı. Bunun üzerine eşi ile boşanma noktasına gelmişlerdi. Kırgınlık 7 ay sürmüş, geçenlerde barışmışlardı.

‘Geçirdiğim en zor yıl’





Dün Beren Saat’in doğum günüydü. 36 yaşına basan oyuncu bu kez Instagram’da şunları yazdı:

Geçirdiğim en zor yıl oldu. Tam anlamıyla yerin 1 metre altındaydım. Resim yaptım, dans ettim, piyanoyu kurcaladım. Patladım, meditasyon yaptım, affettim, çok çalıştım. Hoyrat ama kırılgandım. Yaşamın katmanları artık daha mantıklı geliyor. Şu an hazırım. Müziğin tedavi edici gücünü keşfettiğinde yaşam kahkahaya döner.

‘Seni çok seviyorum’

Beren Saat önceki gün eşi Kenan Doğulu ile Zincirlikuyu Zorlu Center’daydı. Kenan Doğulu sosyal medya hesabına Beren Saat için şöyle yazmıştı:

Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim. İyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Güzel yüzün hep gülsün.









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