Beren Saat: Sokakta ne zaman konuştum ki?

Üç saat kaldığı mekan çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalan Beren Saat, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmemesi hatırlatılınca, "Ben sizinle sokakta ne zaman konuştum ki? Konuşmak istemiyorum, teşekkür ediyorum" cevabını verdi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında kesinlikle konuşmayacağını söyleyen oyuncu, yanındaki kadın arkadaşının belini tutarak, Arnavutköy sokaklarında gözlerden kayboldu.

Daha önce Kenan Doğulu "Ayrılık yok" dese de Beren Saat'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu dün Instagram hesabından Oscar Wilde'ın "Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin" sözlerini paylaştı.

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35 yaşındaki Saat daha önce de eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan kutlamış ve şu ifadelere yer vermişti: "Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de göre az hevesli taraftım zaten."

"Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık."

"Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum."