Magazin Beren Saat: Uykusuz geceler geçirdim

Beren Saat: Uykusuz geceler geçirdim

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Beren Saat: Uykusuz geceler geçirdim

Oyuncu Beren Saat, Ayşegül Doğan’ın YouTube kanalındaki ‘Soruyor’ programına konuk oldu.

21 Temmuz 2020, Salı 09:46 Son Güncelleme:
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Bir dönem yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada bazı kullanıcıların kendisine “Vatan haini” demesine oyuncu, “Uykusuz geceler geçirdim. Haberleri daha az izledim. Twitter yerine soft olduğu için Instagram’ı takip ediyorum” dedi. Saat, 2021 yılında çıkaracağı İngilizce şarkıyla, global bir başarı yakalamak istediğini belirtti.

'Biz başka bir hayat yaşıyoruz'

Beren Saat geçen günlerde de Youtube’daki ‘Yeniden TV’ye konuşmuştu. Eşinin doğum gününde yazdığı ‘Berecemediğimiz evlilik olsun’ mesajının ne anlama geldiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Evliliği yaşamak isteyen herkes yaşasın. Kenan’a ‘Esas olan aşk’ diyordum. Ayrılık haberimiz 100 bin kez yapılmıştır. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz bir level’dayız (aşama) şimdi. ‘Her şey bitti’ derken beni şaşırtacak yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan’ı tanımaya başladım.

Arkadaşlığı, birlikte üretmeyi başardık. Ama insanlara çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. Oysaki daha derinde paylaşımlar kurduk. Bu yüzden ‘beceremediğimiz evlilik olsun’ dedim.

Biz başka bir hayat yaşıyoruz. Birbirimize kırıldık, ama sonra her şey daha başka ve ilginç oldu. Sevgi bütün sorunları aşıyor."

Çift, 29 Temmuz’da, 6’ncı evlilik yıldönümlerini kutlayacak.


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