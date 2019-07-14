Beren Saat ve Kenan Doğulu bir arada!

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile ilgili boşanacakları dedikoduları ve genç yaşta kaybettiği sevgilisi Efe'yle olan fotoğraflarını Instagram'da paylaşması ile sık sık gündeme geliyor.

Eşinin doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir gönderiyle kutlayan Saat'in altına düştüğü not ise herkesin kafasını karıştırmıştı.

Şu ifadelere yer vermişti:

"Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de göre az hevesli taraftım zaten."

"Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık."

"Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum."

Ünlü oyuncu geçen gün de Instagram'da Oscar Wilde'nin bir sözünü paylaştı: ''Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin."

Bu söz Kenan Doğulu'ya bir gönderme gibi algılandı hâliyle.

Ünlü çiftin boşanma haberi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Çift, yakın arkadaşları Hande Atıcı'nın doğum gününe birlikte katılarak "Boşanmayacağız" mesajı verdi.

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