Uzun zamandır Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun evliliğinin yolunda gitmediğine dair haberler gündemdeydi. Boşanacaklar iddiaları bugün Beren Saat’in sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu’nun doğum gününü kutladığı paylaşımda yanıtını buldu. Beren Saat, oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu. Bu haberin ardından internette Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren Saat kimdir? sorusu gündem oldu. İşte Beren Saat’in duygusal paylaşımı…

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara’da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat’dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji’nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye’nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu’nun kardeşi, Saat’in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye’yi ekran başına kitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, kısa sürede Türk Televizyonları’nın en sevilen yapımlarından birisi oldu. Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan yapımdaki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber oynadıkları sevişme sahneleri haber bültenlerine kadar kendisine yer buldu.

İngilizce ve İspanyolca bilen Saat, iş dışında kalan zamanlarını dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek değerlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat’in ikinci sinema filmi “Gecenin Kanatları” 2010 yılında sinemalarda oynamaya başladı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikâyesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirmiştir.

2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizi filmde Engin Akyürek ile beraber başrolü oynadı. 2012'nin sonlarında “Gergedan Mevsimi” filminde Monica Belliccu kızı "Buse" karakterini canlandırmıştır.

2010, 2011 ve 2013 yıllarında reklamlarda oynadı.

BEREN SAAT’İN O PAYLAŞIMI!

“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik:) Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte. Ne zaman boşanacaksınız diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, Baba’nın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum."