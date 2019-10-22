Beren Saat ve Kenan Doğulu çiçek gönderdi
Yapımcı Ferruh Taşdemir ile 6 yıldır birlikte olduğu Eftelya Kökbudak, önceki akşam Raffles İstanbul Hotel’de düzenlenen törenle evlendi
Düğünde dikkat çeken bir ayrıntı da Kenan Doğulu- Beren Saat çiftinden geldi. Davetli oldukları halde düğüne gelemediler. Ortak çiçek gönderdiler.
'Beren'in işleri yoğun'
Kenan doğulu “Beren’in işleri yoğun” diyerek düğüne katılamayacaklarını bildirdi.
#olayıngeçmişi
- Evlilikleri üzerinde 6.5 aydır kara bulutlar dolaşan Kenan Doğulu ile Beren Saat 3 hafta önce yeniden denemeye karar vermişti.
- Beren Saat, Arnavutköy’de tuttuğu daireyi bırakıp birlikte yaşadıkları Beykoz’daki villalarına taşınmıştı.
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Haberin fotoğrafları için tıklayınBeren Saat ile Kenan Doğulu kararını verdi