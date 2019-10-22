Beren Saat ve Kenan Doğulu çiçek gönderdi

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiçek gönderdi Yapımcı Ferruh Taşdemir ile 6 yıldır birlikte olduğu Eftelya Kökbudak, önceki akşam Raffles İstanbul Hotel’de düzenlenen törenle evlendi