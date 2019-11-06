Beren Saat ve Kenan Doğulu sarmaş dolaş

Aylardır ayrı evlerde yaşadıkları ve boşanacakları konuşulan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, ilk kez sarmaş-dolaş objektiflere takıldı.

Birbirlerini aldattıkları yönünde çıkan iddialara sessiz kalan ikili, geçen hafta Acarkent’teki villalarının yanında bir kafede kahve içti.

Dedikodulara cevap

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; mutlu oldukları ve şakalaştıkları görülen oyuncu ile şarkıcı, daha sonra marketin yolunu tuttu. Sabah saatleri olması nedeniyle dışarıya ev halleriyle çıkan çift, alışverişten sonra evlerine geçti. İkili, böylece çıkan tüm dedikodulara bu fotoğrafla cevap vermiş oldu.





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