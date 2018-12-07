Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden bir arada!
Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncularından Beren Saat ve Selçuk Yöntem Netflix'in yeni projesinde bir araya gelecek
10 yıl önce Aşk-ı Memnu'da kamera karşısına geçen Beren Saat ve Selçuk Yöntem bu kez Netflix dizisi için bir araya gelecek.
10 YIL SONRA YENİDEN
Aşk-ı Memnu'da Selçuk Yöntem zengin ve iki çocuk babası Adnan Ziyagil'i, Beren Saat ise Adnan Ziyagil'in genç eşi Bihter Yöreoğlu'nu canlandırıyordu.
Bu haberi de okudularNetflix dizisinde Beren Saat'in rol arkadaşı Mehmet Günsür mü olacak?
Bu haberi de okudularSean Penn ile Selçuk Yöntem bir araya geldi