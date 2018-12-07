Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden bir arada!

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncularından Beren Saat ve Selçuk Yöntem Netflix'in yeni projesinde bir araya gelecek

07 Aralık 2018, Cuma 14:12
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Beren Saat ve Selçuk Yöntem yeniden bir arada!

10 yıl önce Aşk-ı Memnu'da kamera karşısına geçen Beren Saat ve Selçuk Yöntem bu kez Netflix dizisi için bir araya gelecek.

10 YIL SONRA YENİDEN

Aşk-ı Memnu'da Selçuk Yöntem zengin ve iki çocuk babası Adnan Ziyagil'i, Beren Saat ise Adnan Ziyagil'in genç eşi Bihter Yöreoğlu'nu canlandırıyordu.


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