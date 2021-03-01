Magazin Beren Saat'e doğum günü sürprizi

Beren Saat'e doğum günü sürprizi

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Beren Saat'e doğum günü sürprizi

Kuaför için Kanyon'a gelen oyuncuBeren Saat, elinde çiçek buketiyle objektiflere yansıdı.

01 Mart 2021, Pazartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Müdavimi olduğu kuaföre gelen Beren Saat, burada bir sürprizle karşılaştı. 26 Şubat doğum günü olan oyuncunun, kuaför ekibi tarafından doğum günü kutlandı.

'SENİ SEVİYORUM YOSUN GÖZLÜM'

Kenan Doğulu, 37’nci yaşına giren eşi Beren Saat’in doğum gününü, Instagram’dan kutlamıştı. Daha önce çektirdikleri renkli kareleri yayınlayan şarkıcı, “Seni seviyorum yosun gözlüm. İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş” mesajını yazmıştı.

'ZARİF RUHLU DOĞDU'

Oyuncu Esra Dermancıoğlu da "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinin setinde tanışıp yakın arkadaş oldukları meslektaşı Beren Saat'in doğum gününü sosyal medyada kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Dermancıoğlu, gönderisine, "Zarif ruhlum doğdu" notunu düşmüştü.

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