Atiye dizisiyle ekranlara dönmek için gün sayan Beren Saat, bir derginin çekimlerinde kamera karşısına geçti. Beren Saat, verdiği cüretkar pozla herkesi şaşırttı. Uzun süredir eşi Kenan Doğulu ile boşanma haberleriyle gündeme gelen ve sonrasında evliliğine ikinci şansı veren oyuncu Saat, yere yatarak elbisesinin eteklerini açıp poz verdi. Sosyal medyada o fotoğrafı paylaşan güzel oyuncuya takipçileri çoğunlukla iç çamaşırı giyip giymediğini sordu.

Saat derginin "Ünlü olma hali seni nasıl etkiliyor" sorusuna, "Ünlülük, popülerlik ünlü olana kadar çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane hatta hücre" yanıtını vermişti.

Beren Saat’in fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

-Altına bir şey giymiş mi gözüm mü yanlış görüyor?

-Zoom yapıp fotoğrafa bakanlar?

- Kraliçem güzel bir ruhlum

-İnsan bir don giyer kız.

-Muhteşem bir detaysın. Türkiye'nin en iyi oyuncu starı.