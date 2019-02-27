Beren Saat dün 35. yaş gününü kutladı ve doğum gününde ise eski aşkı 19 yaşında hayatını kaybeden Efe Güray'ı anmadan edemedi. Ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı bu paylaşım "Efe Güray kimdir?" sorusunu akıllara getirdi.

EFE GÜRAY KİMDİR?

Beren Saat’in hayatını kaybeden erkek arkadaşı Efe Güray, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kısacık ömründe başarıdan başarıya koştu. Henüz 19 yaşına geldiğinde bir arkadaşının kullandığı araçla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Efe Güray, Beren Saat’in sevgilisiydi. Saat’in ünlü olmasında en büyük etkendi. Beren Saat’i meşhur eden yarışmaya katılmasını o sağlamıştı. Türkiye, Efe Güray’ı sevgilisi Beren Saat yorulmasın diye yarışma sırasında beklerken tanımıştı. Ancak, bir trafik kazası onu hayattan koparmıştı.