Magazin Beren Saat'in kombini çok konuşuldu

Beren Saat'in kombini çok konuşuldu

Magazin

Beren Saat'in kombini çok konuşuldu

Daha önce 'Hatırla Sevgili', 'Aşk-ı Memnu', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'İntikam', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi dizilerde rol alan Beren Saat, uzun bir aradan sonra 'Atiye' dizisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Güzelliği ile dikkat çeken Beren Saat, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Beren Saat, giyim tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından aynada çektiği pozu yayınlayan oyuncunun tarzı takipçilerini ikiye böldü.

08 Ekim 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
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Kenan Doğulu ile evliliğinde uzun süre ayrılık sinyalleri veren Saat geçtiğimiz sene evliliğine bir şans daha vermişti. İlişkisini toparlayan ve mutlu bir birlikteliğine devam eden oyuncu, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Tarzıyla sürekli gündem olan Beren Saat, yine kombiniyle sosyal medyayı ikiye böldü. Tayt, ceket ve topuklu ayakkabı giyen oyuncu, ayna karşısında selfie yaptı. 37 yaşındaki Saat'in tarzını sade ve güzel bulanların yanında beğenmeyenler de vardı.

SPORTİF GİYİMİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce de alışveriş merkezi çıkışı objektiflere yansıyan Beren Saat'in makyajsız oluşu, sportif giyimi ve bel çantası dikkat çekmişti. Oyuncunun tarzı, sosyal medyanın da konusu olmuştu.

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