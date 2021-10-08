Kenan Doğulu ile evliliğinde uzun süre ayrılık sinyalleri veren Saat geçtiğimiz sene evliliğine bir şans daha vermişti. İlişkisini toparlayan ve mutlu bir birlikteliğine devam eden oyuncu, yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

Tarzıyla sürekli gündem olan Beren Saat, yine kombiniyle sosyal medyayı ikiye böldü. Tayt, ceket ve topuklu ayakkabı giyen oyuncu, ayna karşısında selfie yaptı. 37 yaşındaki Saat'in tarzını sade ve güzel bulanların yanında beğenmeyenler de vardı.

SPORTİF GİYİMİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce de alışveriş merkezi çıkışı objektiflere yansıyan Beren Saat'in makyajsız oluşu, sportif giyimi ve bel çantası dikkat çekmişti. Oyuncunun tarzı, sosyal medyanın da konusu olmuştu.