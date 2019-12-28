Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un olduğu Netflix dizisi ‘Atiye’ dün başladı. Dizinin ilk bölümüne Beren Saat (Atiye) ile Metin Akdülger’in (Ozan) 1 dakika süren sevişmesi damga vurdu. İki sevgiliyi canlandıran oyuncuların cesur sahnesi, dizinin 4’üncü dakikasında başlayıp 5’inci dakikasında bitiyor.

Doğaüstü olaylar

İlk iki sezonu bir arada çekilen gizem dolu dizide Beren Saat, Göbeklitepe ile arasında mistik bir bağ bulunan ressam ‘Atiye’yi canlandırıyor. Mehmet Günsür ise arkeolog ‘Erhan’ rolünde.

Atiye, çocukluğundan beri çizdiği, tablolarında kullandığı sembolün Göbeklitepe’deki kazı alanında ortaya çıktığını öğrenince Urfa’ya koşuyor. Sonra doğaüstü olaylar gerçekleşmeye başlıyor.