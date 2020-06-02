Magazin Beren Saat'in paylaşımında ilginç bir detay ortaya çıktı

Beren Saat'in paylaşımında ilginç bir detay ortaya çıktı

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Beren Saat'in paylaşımında ilginç bir detay ortaya çıktı

Beren Saat'in, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü Instagram'dan aşk mesajıyla kutladığı fotoğrafa Doğulu'dan beğeni ve yorum gelmedi.

02 Haziran 2020, Salı 19:58 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl evliliklerinde ciddi sorunlar yaşayan ve uzun süre boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu-Beren Saat çiftinin aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Sosyal medya hesabından 46 yaşına giren eşi Kenan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, eşinin doğum gününü kutladı.

Doğulu'nun Beren Saat'in doğum günü paylaşımını beğenmeyip yorum yapmaması ise takipçilerin dikkatini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa, "Değişik bir aşk yaşıyorlar" şeklinde mesajlar gönderdi.


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