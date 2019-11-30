Beren Saat’in, 27 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak dizisi ‘Atiye’nin fragmanı görücüye çıktı. Oyuncunun bazı sahnelerde yüzünün yorgun ve bitkin olduğu sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Yorumlar “Beren Saat’e ne oldu?” yönündeydi.

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Özel ışık, yüzdeki gözaltı ve çizgileri yok eden efektleri kabul etmedi

Dizide Göbeklitepe’ye yaptığı seyahat sonrası mistik güçlerini keşfeden ressam Atiye’yi oynayan Beren Saat özel ışık, yüzdeki gözaltı ve çizgileri yok eden efektleri kabul etmedi. Birçok sahnede makyaj da yaptırmadı. Bu sebeple yüzü farklı çıktı. Bilindiği gibi; Beren Saat yüzünde hiç estetik yok.

Ayla Saat: İkisi de çok mutlu

Beren Saat’in annesi Ayla Çelik önceki gün Etiler’de görüntülendi. Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu’nun 7 aylık krizin ardından barışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Evet, birlikteler. Çok mutlular. Bir sorunları yok, her şey yolunda.”

***Beren Saat ile Kenan Doğulu 6 yıldır evli.





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