Beren Saat 26 Şubat'taki doğum gününde 2014'te hayatını kaybeden ilk büyük aşkı Efe Güray için Instagram'da şöyle yazmıştı:

''Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız 'Hero' çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, umuyorum.''

Bu sözler Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Beren Saat geçen hafta da Instagram sayfasında Efe Güray ile fotoğrafını paylaşıp altın kalp işareti koydu.

Eski sevgilisiyle çekilmiş karelerini paylaşarak kafaları karıştırmaya devam eden oyuncu, bu defa yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladı.

Beren Saat, yaptığı paylaşıma ''İyi ki doğdun Rezzzzz! Yan yana tüm direnişlerimiz ve bunca yıldır değişmeyen dostluğun için teşekkür ederim. Bundan sonra kafamız rahat; sağlık olsun, neşemiz yerinde olsun, gerisini çözeriz. İyi ki varsın'' notunu düştü.

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BEREN SAAT'İN PAYLAŞIMI: