Türkiye Berfin Özek yüzüne kezzap atan Casim Ozan Çeltik ile evlendi

Berfin Özek yüzüne kezzap atan Casim Ozan Çeltik ile evlendi

Türkiye

Berfin Özek yüzüne kezzap atan Casim Ozan Çeltik ile evlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, yüzüne 2 yıl önce asit döken erkek arkadaşı Casim Ozan Çelik hakkındaki şikayetini geri çeken Berfin Özek nikah masasına oturdu. Casim Ozan Çeltik ile Berfin Özek evlendi.

12 Aralık 2021, Pazar 17:54 Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce yüzüne asit dökmesi sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. Berfin Özek'in şikayetinden vazgeçerek Casim Ozan Çelik'le nikah kıydılar.

İlçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı.



Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

TAHLİYE OLDU, EVLENDİLER

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek’in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.


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