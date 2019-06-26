Berfu-Eser Yenenler çiftinden ayna karşısında hamile pozları

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli olan sevgilisi Berfu Yıldız'ın (24) hamile kaldığını öğrenince geçen nisanda nikah masasına oturmuştu.

Çift, 9 Haziran'da da Kilyos'ta düzenlenen düğün ile bu mutluluklarını aileleri ve yakın dostlarıyla paylaşmıştı.

Düğünün ardından Antalya'ya balayına giden çift, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

Son olarak Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla gündeme geldi.

Berfu Yenenler, belirginleşen göbeğiyle ayna karşısında verdiği pozu poz verdi Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Çok geçmeden Eser Yenenler de eşinin benzeri bir pozu sayfasında yayınladı.

İŞTE O POZLAR: