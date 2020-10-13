Berfu ve Eser Yenenler çiftinden müjdeli haber!

Eser Yenenler ve oğulları Kuzey ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşan Berfu Yenenler, paylaşımın altına "Eveeeet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldiii. Kuzey'e kardeş geliyoooor" notunu düştü. İkinci kez bebek bekleyen çiftin verdiği müjdeli haber takipçileri tarafından mutluluk ve sevinçle karşılandı.

Çift için çok sayıda tebrik mesajı içeren yorum yapıldı. Berfu Yenenler henüz bebeğin kaç aylık olduğu ve cinsiyeti ile ilgili bilgi vermedi.









Ardından Eser Yenenler'den de bir paylaşım geldi.









Ünlü ismi henüz tanımayanlar tarafından şimdi, Eser'in eşi kim şeklinde sorular da soruluyor. İşte detaylar...

Berfu Yenenler kimdir?

Yapılan paylaşımın ardından ünlü isimlerin hayranları tarafından sorulan Berfu Yenenler hamile mi soruları da cevap bulmuş oldu. Özellikle Eser Yenenler'in hayranları tarafından Berfu Yenenler kaç yaşında ve Berfu Yenenler nereli sorularına da yanıt aranıyor. Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen ünlü isim Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği mezunu. Berfu Yenenler doğum tarihi de sıklıkla araştırılıyor. 1995 doğumlu olan Berfu Yenenler yaş olarak şu anda 25 yaşında.

2015 senesinde ilk olarak Berfu Yenenler Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılarak ismini duyurdu. Aynı sene Miss International Yarışması'nda ise Türkiye'yi temsil etti. Ardından Eser Yenenler ile yaşadığı ilişki ve evliliği ile sık sık gündeme geldi. Eser Yenenler'in özellikle evlenme teklifi sırasında Berfu Yenenler'e taktığı yüzüğün taşının küçüklüğü sosyal medyada günlerce konuşulmuş ve çift de çektikleri videolarla bu konu hakkında çok sayıda şaka yapmıştı.

Eser Yenenler, eşine 14 Şubat'ta Finlandiya'da evlenme teklif etmişti. 2019 senesinde evlenen Yenenler çiftinin aynı sene dünyaya gelen Kuzey adında bir çocuklar bulunuyor. Berfu Yenenler boy kilo olarak da sıklıkla araştırılıyor. Ünlü isim 1.76 ve 53 kilo. Burcu ise terazi.







