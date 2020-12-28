Magazin Berfu Yenenler: Hamile olmayı çok sevdim

Berfu Yenenler: Hamile olmayı çok sevdim

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Berfu Yenenler: Hamile olmayı çok sevdim

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler hamileliğinin 27. haftasında, iyice belirginleşen karnıyla Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı.

28 Aralık 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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2014 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, Eser Yenenler ile Nisan 2019’da evlenmişti. Aynı yılın kasım ayında oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Malum; ikinci çocuk yolda. Yine erkek. Adı; Mete olacak. Hamileliğinin 27’nci haftasına giren Berfu Yıldız dün büyüyen karnıyla poz verdi.

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'Göbüş güncellemesi'

“Göbüş güncellemesi yaptım. Berfu Yenenler yanaklarımın poğaçalaşması, tekmelerin artması, her anından keyif alıyorum. Hamile olmayı bu kadar çok seven, bir ben mi varım acaba?” dedi.

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