Berfu Yenenler: Hamile olmayı çok sevdim
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler hamileliğinin 27. haftasında, iyice belirginleşen karnıyla Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı.
28 Aralık 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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2014 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, Eser Yenenler ile Nisan 2019’da evlenmişti. Aynı yılın kasım ayında oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Malum; ikinci çocuk yolda. Yine erkek. Adı; Mete olacak. Hamileliğinin 27’nci haftasına giren Berfu Yıldız dün büyüyen karnıyla poz verdi.
'Göbüş güncellemesi'
“Göbüş güncellemesi yaptım. Berfu Yenenler yanaklarımın poğaçalaşması, tekmelerin artması, her anından keyif alıyorum. Hamile olmayı bu kadar çok seven, bir ben mi varım acaba?” dedi.
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