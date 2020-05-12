Berfu Yenenler içini döktü: İkinci çocuğu istiyorum

2014 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, Eser Yenenler ile Nisan 2019’da nikah masasına oturmuştu. Haziranda da düğün yapmışlardı. Kasımda oğlu Kuzey’i kucağına alan Berfu, “Evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin zaten! ‘Bu adamla nasıl hayat geçirecebileceğim’ diye düşünürsün. Ama benim hiç korkum yok, çok şükür. İmza atmakla hayatıma bir tombik eklenmiş oldu” diye konuştu.

Anne olmayı da çok sevdiğini belirten Berfu şunları söyledi: “9 ay boyunca hamileliğim süper geçti. Müthişti. Kuzey doğalı 6 ay oldu. İlk dört ay zorlandım. Birbirimizi tanıdık. Şu an ikinci çocuğu istiyorum. Oğlumun bir kardeşi olsun, yalnız büyümesin. Ama Eser bu fikre yüzde 20 oranında sıcak bakıyor şimdilik. Kısmet tabii.”

25 yaşındaki Berfu eşi ile arasında 11 yaş fark olmasının da hiçbir sıkıntıya neden olmadığını belirtti.



