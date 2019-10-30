Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler geçtiğimiz haftalarda Kuzey adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldılar.

Berfu Yenenler, oğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmış, Eser Yenenler de bu fotoğrafın altına "Küçücük ayaklarınla hayatımıza nasıl kocaman bir giriş yaptın öyle sen ya" notunu düşmüştü.





'Bir adet pofuduk Kuzey eli'

Çiçeği burnunda anne, bu kareyi de "Bir adet pofuduk Kuzey eli bırakıverdim buraya" notuyla yayınlamıştı.

Berfu Yenenler bugün de oğlu ile fotoğrafını paylaştı.

"Kem gözlüler uzak dursun"

Kuzey burada 8 günlük ve benim suratımdan uykusuzluk akıyor. Hoş şu anda da sadece 24 günlük oldu. Çok büyüdüğünden ve adam olduğundan bahsedemeyeceğim.... O hala çok minnak ve ben hala uykusuzum. İşler ne zaman düzene girecek sabırsızlıkla bekliyorum. (Bu arada kötü enerjiydi, nazardı... Bize bir sey olmaz kafasından ne olur bir maşallah deyin nazar değdirmeyin kafasına geldim. Kem gözlüler uzak dursun.)