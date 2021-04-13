Magazin Berfu Yenenler oğlu Mete'yi paylaştı

Berfu Yenenler oğlu Mete'yi paylaştı

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Berfu Yenenler oğlu Mete'yi paylaştı

Geçtiğimiz hafta doğum yaparak bir kez daha annelik heyecanını yaşayan Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, zamanın büyük bir kısmını ailesine ayırıyor. Yenenler çok kısa bir zaman önce doğun yapmasına rağmen fit fiziğiyle dikkat çekiyor.

13 Nisan 2021, Salı 17:05 Son Güncelleme:
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Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız Yenenler, 2019'da nikah masasına oturmuş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Berfu Yenenler, sosyal medya sayfasından sık sık çocuklarının fotoğrafını takipçileriyle paylaşıyor. Zamanının büyük bir kısmını çocuklarına ayıran Yenenler, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen bebeğiyle yürüyüş yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

DOĞUM KİLOLARI GİTTİ

Kısa bir süre önce doğum yapan Berfu Yenenler, fit fiziğiyle ise dikkat çekmeyi başarıyor.

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