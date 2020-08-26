Magazin Berfu Yenenler: Saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var

Berfu Yenenler: Saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var

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Berfu Yenenler: Saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu evliliği devam eden Berfu Yenenler, YouTube kanalı için çektiği videonun hazırlık sürecini de paylaştı. Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 13:39 Son Güncelleme:
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Son dönemde YouTube kanalı için çektiği videolar ile oldukça popüler hale gelen Berfu Yenenler, son videosunda takipçilerini anne ve babasıyla tanıştırdı. Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Yenenler, videoda hazırlık sürecine de yer verdi ve "Farkettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.

Oyuncu Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler, Haziran 2019'da evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey, ekim ayında dünyaya geldi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki Yenenler, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.


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