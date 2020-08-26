Berfu Yenenler: Saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var

Son dönemde YouTube kanalı için çektiği videolar ile oldukça popüler hale gelen Berfu Yenenler, son videosunda takipçilerini anne ve babasıyla tanıştırdı. Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Yenenler, videoda hazırlık sürecine de yer verdi ve "Farkettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.

Oyuncu Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey 4. Güzeli Berfu Yenenler, Haziran 2019'da evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey, ekim ayında dünyaya geldi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki Yenenler, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.







