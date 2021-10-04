Berfu Yenenler: Zaman ne hızlı

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan iki çocuk annesi Berfu Yenenler'den yeni paylaşım geldi.

'ZAMAN NE HIZLI'

Yenenler bu kez oğlu Mete'ye hamileyken verdiği pozun benzerini, Eser Yenenler ile bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra da verdi. Fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Yenenler, gönderisine, "Zaman ne hızlı... Bu göbüşteydin Mete. Neydik ne olduk." notunu düştü.

'MISS TURKEY'DEKİ ŞAKAMIZDA CİNSEL İMA YOKTU'

Öte yandan Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinin sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler üstlenmişti. İlk canlı yayın deneyimine çıktığını belirten Berfu Yenenler'e eşi Eser Yenenler, "Sen kendini bana bırak, rahat ol" demişti.

Berfu Yenenler'in eşine verdiği cevap kahkaha tufanı koparmıştı. İki çocuk annesi Yenenler'in, "Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" sözleri çok konuşulmuştu.

Konuyla ilgili 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında açıklama yapan Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendimizle dalga geçebilen ve eleştirebilen insanlarız. Kendimizi eleştirince, bazı insanlar 'bunlar kaldırabiliyorlar, biz de eleştirelim, taşlayalım' diyebiliyorlar. Eleştirileri kaldırıyoruz ama gerçek olmayan konular hakkındakiler manasız. Erkekler böyle şakalar yapınca gülünüyor. Ama alışacaklar. Miss Turkey gecesindeki şakamız da hiç cinsel iması olmayan bir şakaydı. Konuyla ilgili gelen yorumlara dava açmadık. Kompleksli insanlar değiliz."