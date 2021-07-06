Magazin Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamileyim' şakası

Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamileyim' şakası

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Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamileyim' şakası

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası yaptı. Gebelik testini kalemle çift çizgi yapan Yenenler, eşini kandırdı!

06 Temmuz 2021, Salı 11:16 Son Güncelleme:
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Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

'YA DELİRME, GERÇEK Mİ BU?'

Berfu Yenenler, gebelik testine kalemle iki çizgi attıktan sonra eşi Eser Yenenler'in yanına gitti. Eser Yenenler, eşinin elinde gebelik testini görünce şaşkınlığını gizleyemeyip, "Bu ne, gerçek mi bu? Ya delirme, gerçek mi bu?" şeklinde tepki verdi.

Berfu Yenenler'in 'bazı kötü şakalar' mesajıyla paylaştığı o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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