Magazin Berfu Yenenler'den olay paylaşım: Acun Ilıcalı duası!

Berfu Yenenler'den olay paylaşım: Acun Ilıcalı duası!

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Berfu Yenenler'den olay paylaşım: Acun Ilıcalı duası!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Yenenler, bu kez Acun Ilıcalı'nın düğünlerinden sonraki mesajını tiye aldı.

16 Temmuz 2021, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

ILICALI'YI TİYE ALDI 

Eğlenceli paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler bu sefer düğünlerinden bir kareyi paylaştı. Acun Ilıcalı'nın düğün günü yaptığı paylaşımı yeniden paylaşan Yenenler, Ilıcalı'nın mesajını tiye aldı.

Berfu Yenenler, mesajda yer alan; "Küçük Eserler dolaşsın artık etrafınızda" duasını paylaşarak "Acun Abi: Küçük Eser'ler dolaşsın artık etrafımızda. İki sene sonra biz" notuyla bir video paylaştı.

'MUTLU AİLE FOTOĞRAFI'

Zaman zaman çocuklarının babalarına olan benzerliğini tiye alan Berfu Yenenler, photoshop uygulamasıyla çocuklarının yüzünü eşinin yüzüyle değiştirdiği bu kareyi; "Mutlu aile fotoğrafı" notuyla paylaşmıştı.


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