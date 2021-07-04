Magazin Berfu Yenenler'den takipçisine cevap: Küçük memelerimle de çok mutluyum!

Berfu Yenenler'den takipçisine cevap: Küçük memelerimle de çok mutluyum!

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Berfu Yenenler'den takipçisine cevap: Küçük memelerimle de çok mutluyum!

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler kötü yorum yapan takipçisine cevap: 'Küçük memelerimle çok mutluyum'

04 Temmuz 2021, Pazar 13:31 Son Güncelleme:
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Eser ve Berfu Yenenler çifti tatil sezonunu açtı. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler yapılan kötü yorumlara kayıtsız kalmadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü ismin fotoğrafının altına 'meme sorunsalı' mesajını yazdı. İki çocuk annesi Berfu Yenenler de takipçisine şu cevabı verdi:

Yine mükemmel bir yorum! İki çocuk doğurdum ve emzirdim. Küçük memelerimle de çok mutluyum. Meme bunlar küçük de olur büyük de… Sarkabilir, sarkmayadabilir! Umarım bir gün başkalarının memelerinden neden mutsuz olduğunuzun sebebini çözersiniz!


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