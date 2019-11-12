Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün oğlu ile fotoğrafını sayfasında paylaştı. Bazı takipçileri Berfu Yenenler'in tırnaklarının uzunluğuna takıldı. Befu Yenenler, eleştirilere sosyal medya hesabında yanıt verdi.

"İnsanların annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız olduğunu anlamak çok zor. Annelik en çok eleştiriye açık olan konu haline gelmiş, anne olduktan sonra öğrendim. Halbuki hangi annenin çocuğunu ne şekilde yetiştirdiğini kim nereden bilebilir? Ve hiçbir fikre sahip değilken yargılama haddini nasıl kendinde görebilir?





'Kadınlar emzirebilir, emziremeyebilir'

Her anne ve çocuk birbirinden farklı ve farklı olan kötü olan anlamına gelmiyor. Kadınlar emzirebilir, emziremeyebilir, emzirmek istemeyebilir, anneler çocuklarına kendisi bakabilir, bakamayıp yardım alabilir, bakıcı tutmak zorunda kalabilir, emzik verebilir, emzik vermek istese de bebeği emzik almıyor olabilir, emzik vermemeyi tercih edebilir, hamilelik sonrası kilolarını verebilir, veremeyebilir, vermek istemeyebilir ve daha birçok seçenek her anne ve bebek için gerçekleşiyor olabilir.

'Psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim'

Hiçbir anne bebeğini büyütürken tercih ettiği ya da tercih etmek zorunda kaldığı yolda anneliğinden ya da kadınlığından bir şey kaybetmiyor. Bebek sahibi olan her anne zaten bir sürü zorlukla boğuşuyor, bir de psikolojik baskılarla anneleri üzmeyelim :)"





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