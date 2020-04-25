Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019’da nikah masasına oturmuştu. Eylülde de oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Berfu Yenenler doğum sonrası toplamda 16 kilo vermişti.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, 6 aylık oğlu Kuzey’le spor yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Yenenler “Bebelerle nasıl spor yapılır diyenlere... İşte böyle” açıklamasını yapmıştı.

"Hamburger gibi gezmeyelim"

Berfu Yenenler Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafını "Güneş varsa ben de varım☀️ yaşasın ya hava güzel bahçede spor yaptım. 1 saat temiz hava almak bile o kadar güzel geldi ki. Siz de camlarınızı açın temiz hava evinize dolsun. isteyenler spor da yapsın bence. Yazın karantina aniden biterse hamburger gibi gezmeyelim" notuyla paylaştı.

Berfu Yenenler'in paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi. Takipçileri "Kemiklerini saydım" yorumu yaptı.

Kemiklerini saydım

Şöyle bir vucut nasip olur mu?

Sen çocuk doğurmuş olamazsın!

Çok zayıfsınız kaburgalarınız sayılıyor

Kemiklerin gözüküyor bu nasıl zayıflık

Biraz daha zayıflama, hatta kilo almalısın





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