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Magazin Berfu Yenenler'in son hali takipçilerini şaşırttı

Berfu Yenenler'in son hali takipçilerini şaşırttı

Magazin

Berfu Yenenler'in son hali takipçilerini şaşırttı

Geçtiğimiz haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, doğum sonrası eski formuna kavuştu.

25 Nisan 2020, Cumartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019’da nikah masasına oturmuştu. Eylülde de oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Berfu Yenenler doğum sonrası toplamda 16 kilo vermişti.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, 6 aylık oğlu Kuzey’le spor yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Yenenler “Bebelerle nasıl spor yapılır diyenlere... İşte böyle” açıklamasını yapmıştı.

"Hamburger gibi gezmeyelim"

Berfu Yenenler Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafını "Güneş varsa ben de varım☀️ yaşasın ya hava güzel bahçede spor yaptım. 1 saat temiz hava almak bile o kadar güzel geldi ki. Siz de camlarınızı açın temiz hava evinize dolsun. isteyenler spor da yapsın bence. Yazın karantina aniden biterse hamburger gibi gezmeyelim" notuyla paylaştı.

Berfu Yenenler'in paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni geldi. Takipçileri "Kemiklerini saydım" yorumu yaptı.

  • Kemiklerini saydım
  • Şöyle bir vucut nasip olur mu?
  • Sen çocuk doğurmuş olamazsın!
  • Çok zayıfsınız kaburgalarınız sayılıyor
  • Kemiklerin gözüküyor bu nasıl zayıflık
  • Biraz daha zayıflama, hatta kilo almalısın


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