Haziran ayında evlenen Berfu Yıldız ile Eser Yenenler'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Çiftin bir oğlu olacak. İkili, yaklaşık üç buçuk ay sonra doğacak çocuklarının odasını da şimdiden hazırladı.

Çocukları olacağı için kirası 15 bin TL olan bir eve taşınan Yenenler çifti, odanın dekorasyonu için titizlikle uğraşmış.

İkili, yakınlarına heyecanla bebeklerini kucaklarına almayı beklediklerini söylüyormuş.

DEKORASYONA 1 MİLYON TL

Geçtiğimiz günlerde Paris'in St. Germain bölgesinden 7 milyon TL'ye aldığı evle gündeme gelen Tuba Büyüküstün, yeni evinin içi için de kesenin ağzını açmış.

Ünlü oyuncu, dairesini yurt dışındaki dünyaca ünlü ev dekorasyon mağazalarından yaptığı alışverişle döşemiş. Büyüküstün, evin içine de 1 milyon TL harcamış.

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KIBRIS'TAN EV ARIYOR

15 Eylül'de Emrah Erzurumlu ile Kıbrıs'ta evlenecek olan Ziynet Sali, ev arayışına girdi. Kıbrıs'tan bir daire almak isteyen şarkıcı ortalama 1 milyon TL'lik bir bütçe ayırmış.

Yılın belli dönemlerinde memleketinde kalmayı planlayan Sali, şu sıralar emlakçıları dolaşıp evleri inceliyormuş.

Evlilik için kesenin ağzını açan şarkıcının düğün maliyeti ise 300 bin TL'yi bulacak.



