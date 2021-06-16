Magazin Berfu'dan Eser paylaşımı: Bu hayatta iki tür insan vardır

Berfu'dan Eser paylaşımı: Bu hayatta iki tür insan vardır

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Berfu'dan Eser paylaşımı: Bu hayatta iki tür insan vardır

Yaz aylarını Alaçatı'da kiraladıkları villada geçirmeye başlayan Eser ve Berfu Yenenler çifti, Instagram paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak eşiyle havuz başında çekilen fotoğraflarını paylaşan iki çocuk annesi, Eser'in yüzü kremli halini tiye aldı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 11:38 Son Güncelleme:
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Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Birkaç hafta önce Çeşme'de sezonluk olarak tuttukları villaya taşınan çift, tatil paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son paylaşımıyla takipçilerini güldüren Berfu Yenenler, havuz başında çektiği bir kareyi paylaştı.

'TARAFINIZI SEÇİNİZ'

Bikinisiyle poz veren Berfu Yenenler, havuz başında gölgede oturan eşinin yüzündeki güneş kremlerini de yakın plan paylaştı. Yenenler, paylaşımına; "Bu hayatta 2 tür insan vardır. Tarafınızı seçiniz" notunu düştü.

EZGİ MOLA'DAN YORUM!

Berfu'nun paylaşımına kayıtsız kalamayan Ezgi Mola ise "Eser’in her postta rezil olması beni mutlu ediyor. Paylaşımlar için teşekkürler" şeklinde yorum yaptı.

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