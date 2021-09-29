Önce yüzüne kezzap dökülerek gözünü kaybeden sonra da kHalis Serbest tarafından öldürülen Bergen’in hayatı filme çekiliyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle daha önce çekimleri ertelenen filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlarken, Bergen filminin vizyon tarihi de belli oldu. İşte, filmin oyuncuları ve Bergen ve Halis Serbest’i canlandıran isimler…

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çekimlerine 20 Eylül’de başlanan Bergen filmi, Şubat 2022’de vizyona girecek.

BERGEN VE HALİS SERBEST’İ CANLANDIRAN İSİMLER

Filmde, “Acıların Kadını” Bergen rolünü Farah Zeynep Abdullah üstlenirken, Halis Serbest karakterini ise başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlandıracak.

BERGEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda,

Tilbe Saran,

Ali Seçkiner Alıcı,

Nergis Öztürk,

Şebnem Sönmez,

Ahmet Kayakesen,

Nurcan Eren,

Suzan Kardeş,

Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen,16 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de doğdu. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babası boşandı ve ünlü şarkıcı 1966 yılında, annesiyle Ankara'ya taşındı.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu’nda ilköğretim eğitimini tamamlayan Bergen, okulda şarkı söylüyor ve mandolin çalıyordu. Bergen'in müziğe karşı olan yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya yönlendirdi.

Bergen, Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girdi ve piyano bölümünü birincilikle kazandı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı, yaşını büyüterek bir süre PTT'de çalıştı.

Resmi kayıtlarda ve mezar taşında doğum tarihi 1958 yazan Bergen, 1977 yılında gittiği bir gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak "Batsın Bu Dünya"yı seslendirdi. Büyük beğeni alan Bergen’e kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklifte bulundu ve böylelikle sahnelere ilk adımını atmış oldu.

Bergen, Ankara’dan sonra, İş için Adana’ya gitti, burada Halis Serbes’le tanıştı ve bir sene sonra da evlendi.

1982’de Atlas Plak’tan ‘Şikâyetim Var’ı çıkaran Bergen, sanat dünyasında büyük bir ivme yakalamışken, kocasından şiddet görmesi nedeniyle birçok kez evden kaçtı.

1982 yılında, İzmir’de çalışırken kocasının azmettirmesiyle Bergen’in yüzüne kezzap atıldı. Saldırı sonucunda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan ünlü şarkıcı, tedavi sonrası Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip tekrar sahneye çıktı.

1985 yılına kadar Cengiz Özşeker’in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon’da sahne alan sanatçı, patronuyla birlikte ‘Kardeşiz Kader’ isimli bir kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva’ya gönderdi. Bergen’i beğenen Yaşar Kekeva, sanatçıyı İstanbul’a davet etti. ‘İnsan Severse’yi Burhan Bayar’ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı ‘Acıların kadını’ ile büyük şöhrete kavuştu.

1987 yılında Ülkü Erakalın’ın yönettiği ‘Acıların kadını’ filminde Asuman Arsan, Yalçın Gülhan ve Meral Niron’la kamera karşısına geçen Bergen, büyük bir hayran kitlesi edindi.

Yeni albümü için tanıtım turnelerine başlayan Bergen,14 Ağustos 1989 tarihinde, Adana-Pozantı’da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü.