Bergen filmi vizyona girmek için artık gün sayıyor. Filmin konusu Acıların Kadını Bergen’in hayatını konu alırken, oyuncu kadrosu da Türk televizyon ve sinemalarının ünlü isimlerinden oluşuyor. Peki, Bergen kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayatı!

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önce yüzüne kezzap atılan ve eski kocası tarafından öldürülen Bergen’in hayatının anlatıldığı Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı. Ancak filmin vizyona giriş tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmedi ve “Yakında sinemalarda” ibaresi kullanıldı.

BERGEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Heyecanla beklenen filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken, filmin başrollerinde ayrıca Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ayrıca

Ali Seçkiner Alıcı,

Nergis Öztürk,

Şebnem Sönmez,

Ahmet Kayakesen,

Nurcan Eren,

Suzan Kardeş

Arif Pişkin gibi sevilen isimlerde Bergen filminin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

BERGEN KİMDİR?

Bergen ismi ile bilinen Belgin Sarılmışer 16 Temmuz 1960 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesi Sebahat Çakır'la 1966 yılında Ankara'ya taşındı.

İlkokulu Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nda okuyan Bergen, Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ancak ekonomik sıkıntılar sebebiyle konservatuardan ayrıldı ve yaşını büyüterek bir dönem PTT'de çalıştı. 1979 yılında arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıktı, performansı çok beğenilen Bergen, burada çalışması için teklif aldı. Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahneye çıktı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve çift bir yıl sonra evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkaran Bergen’in sanat yaşamındaki çıkışı hızla devam ederken kocasının şiddet görüyordu. Bu duruma dayanamayan Bergen, birçok defa eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden "Kimbilir?" şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilerek yeniden sahneye çıktı.

1985 yılına kadar Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne alan Bergen, patronuyla birlikte "Kardeşiz Kader" isimli bir demo kaset hazırladı ve Yaşar Kekeva'ya gönderdi. Bergen'i beğenen Kekeva, sanatçıyı İstanbul’a davet etti. İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplay'i olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

Bergen, yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başladı ve 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'e defnedildi.