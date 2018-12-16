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Bergen'i öldüren eşinin eski gelini fuhuştan yakalandı!

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 18 kişiden kişiden birinin, 1989 yılında arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren kocasının eski gelini olduğu ortaya çıktı

16 Aralık 2018, Pazar 13:05 Son Güncelleme:
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Bergen'i öldüren eşinin eski gelini fuhuştan yakalandı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 Mayıs'ta Kozan'da düzenlediği fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhşa yer temin ettikleri ve aracı oldukları öne sürülen, 2'si kadın 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANANLARDAN BİRİ TANIDIK ÇIKTI

Cezaevine gönderilen kadınlardan Mediha Ü.'nün, 1982 yılında arabesk şarkıcısı Bergen'in sağ gözüne kezzap atıp kalıcı hasar bırakan; 1989'da tabancayla ünlü şarkıcıyı vurarak öldüren; 11 Nisan 2018'de ise ’erkek çocuklarına cinsel istismar’ suçundan tutuklanan Halis Serbes'in oğlu E.S.'nin, operasyondan kısa süre önce (27 Mart 2018) boşandığı eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Bergen

ÇARESİZ KADINLARI AĞINA DÜŞÜRÜYORMUŞ

Mediha Ü.'nün, daha önce bir suç nedeniyle girdiği cezaevinde tanıştığı çaresiz kadınlara hapisten çıktıktan sonra fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA



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