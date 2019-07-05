Bergüzar Korel: Beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun

Yorucu geçen bir sezon sonrasında tatil için Alaçatı’ya giden Bergüzar Korel, hava almak için çıktığı bir gezide gördüklerini takipçileriyle paylaştı.

Çocuk parkı yanında bulunan çöpleri, boş şişele ve kapları paylaşan Bergüzar Korel, aynı zamanda geceden kalan içki kutularını da görüntüye alarak çocuk parkı yanında yapılanları eleştirdi.

Görüntüleri ‘Ayıp be’ notuyla paylaşan oyuncu, “Gerçekten çevreye böyle hoyrat davranan insanlar, beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun” notuyla uyardı.