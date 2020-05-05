Bergüzar Korel: Gözümden pıt pıt damlalar düşüyor her seferinde
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel "Son Mektup" şarkısına klip çekti. Korel, geçtiğimiz aylarda yayınlanan Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel albümünden "Son Mektup" şarkısının klibini Instagram hesabından paylaştı
05 Mayıs 2020, Salı 22:19 Son Güncelleme:
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Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan Bergüzar Korel "Son Mektup" şarkısına film tadında bir klip çekti. Instagram hesabından yayınladığı klibi binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncuyu eşi Halit Ergenç, Onur Büyüktopçu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Merve Dizdar, Miray Daner, Boran Kuzum gibi ünlü isimlerin yanı sarı yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.
https://www.instagram.com/tv/B_xRDj1pz1b/?utm_source=ig_web_copy_link
Bergüzar Korel teşekkür etti:
"Can dostlarım
Ne güzel yaptık,iyi ki yaptık..
Beni kırmadınız..
Yanımda oldunuz..
Çok kıymetli,
Varlığınız..
Dostluğunuz..
Sevginiz..
Kardeşliğiniz..
Çok güzel bir anı oldu hepimize..
İzledikçe izliyorum..
Ne yalan söyleyeyim,
Gözümden pıt pıt damlalar düşüyor her seferinde..
Hasretle kucaklıyorum hepinizi
Ve bir kez daha varlığınıza Şükran duyuyorum..
Sizi çok seviyorum..
İyi ki iyi ki.."