Bergüzar Korel: Hamileleri rahat bırakın

Bergüzar Korel ikinci çocuğu Han’ı, 8 Mart’ta kucağına almıştı. Oyuncu meslektaşı Beyza Şekerci’nin Instagram’da düzenlediği canlı yayına konuk oldu. “Türkiye’de ilk koronavirüs tespiti yapıldığı gün doğuma girdim. Salgın nedeniyle lohusalık yaşayamadım. Virüs korkusu her şeyi bastırdı” diye konuştu.

Bergüzar Korel bir de hemcinslerine çağrı yaptı: “Herkes annelik yarışına girdi. Biri nasıl doğum yapman gerektiğini söyler, diğeri ‘Çok emzirme’ der. Lüften hamile ve lohusaları rahat bırakın, baskı yapmayın, akıl vermeyin.”



