Magazin Bergüzar Korel: Hamileleri rahat bırakın

Bergüzar Korel: Hamileleri rahat bırakın

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Bergüzar Korel: Hamileleri rahat bırakın

8 Mart'ta ikinci defa anne olan Bergüzar Korel Instagram canlı yayınından hemcinslerine seslendi: Lüften hamile ve lohusaları rahat bırakın. Ali KESER / POSTA

13 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel ikinci çocuğu Han’ı, 8 Mart’ta kucağına almıştı. Oyuncu meslektaşı Beyza Şekerci’nin Instagram’da düzenlediği canlı yayına konuk oldu. “Türkiye’de ilk koronavirüs tespiti yapıldığı gün doğuma girdim. Salgın nedeniyle lohusalık yaşayamadım. Virüs korkusu her şeyi bastırdı” diye konuştu.

Bergüzar Korel bir de hemcinslerine çağrı yaptı: “Herkes annelik yarışına girdi. Biri nasıl doğum yapman gerektiğini söyler, diğeri ‘Çok emzirme’ der. Lüften hamile ve lohusaları rahat bırakın, baskı yapmayın, akıl vermeyin.

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