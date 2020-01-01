Bergüzar Korel hiç kilo almadı

Hamileliğinde 8. ayına giren Bergüzar Korel, yakında doğuracak ama neredeyse hiç kilo almadı.

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Bergüzar Korel hiç kilo almadı

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009’da nikah masasına oturmuş, 2010’da oğulları Ali dünyaya gelmişti. Malum; 37 yaşındaki oyuncu ikinci kez hamile. 8’inci ayına girdi. Bir oğlu daha olacak. Çift önceki gün Zincirlikuyu Zorlu AVM’deydi. Anne adayını görenler gözlerine inanamadı. Çünkü neredeyse hiç kilo almamış görünüyordu.

Formunu korumayı başaran Bergüzar Korel, “Oğlunuza ne isim vereceksiniz?” sorusuna“ İnanın henüz bulamadık, hâlâ arayaş içindeyiz” yanıtını verdi. Halit Ergençile Bergüzar Korel, yılın son günü alışveriş yaptı. 

Halil Kalmuk

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