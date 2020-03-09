Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift , 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine “Han“ adını verdi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti...



