Magazin Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

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Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu.

09 Mart 2020, Pazartesi 11:12 Son Güncelleme:
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Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift , 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine “Han“ adını verdi. Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti...

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